КМДА заборонила в'їзд вантажівок у Київ: названо причину

Київська міська держадміністрація з 19 вересня заборонила в'їзд в столицю великогабаритного транспорту на шляхах, що ведуть із Борисполя.

Обмеження діятиме щодня з 7 до 10 ранку, заявили в пресслужбі КМДА.

"В'їзд вантажного транспорту в Київ з боку Борисполя будуть обмежувати, щоб зменшити негативний вплив транспорту на стан повітря і розвантажити дорогу", – уточнили в адміністрації.

У Київ обмежили в'їзд вантажівок Авторев'ю

Відзначається, що обмеження діятиме на постійній основі. Заміри рівня забруднення повітря робляться регулярно, а особливу увагу приділяють територіям із великою задимленістю житловими масивами на лівому березі.

Як писав OBOZREVATEL, на в'їздах до Києва встановили автоматичні ваги, за допомогою яких буде здійснюватися контроль ваги великогабаритного транспорту.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал