Кличку приготуватися? У Гончарука приготували масштабні перевірки

У Кабінеті міністрів України розпорядилися провести перевірки КМДА та низки місцевих держадміністрацій Києва.

Про це стало відомо з документу, який опинився в розпорядженні OBOZREVATEL. Зазначимо, що у такий спосіб новий уряд відреагував на заклик депутата від партії "Слуга народу" Олександра Ткаченка ініціювати загальний аудит діяльності мера Віталія Кличка, Київської міської державної адміністрації та підпорядкованих структур.

У відповідь на це міністр Кабміну Дмитро Дубілет запропонував затвердити графік перевірок у новій редакції з метою упорядкування роботи й щоб уникнути впливу на виборчий процес.

Пропозиція була підтримана прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком, який розпорядився забезпечити їхнє проведення з 25 вересня по 8 жовтня, і про результати доповісти в установленому порядку. Також було окремо зазначено, що Кличку необхідно забезпечити належні умови для проведення перевірки.

Як повідомляв OBOZREVATEL 16 вересня Ткаченко звернувся до Гончарука з депутатським запитом і проханням ініціювати загальний аудит діяльності Кличка, КМДА і підлеглих структур.

"Я звертаюся до всіх, хто працює в КМДА і команді Кличка: якщо, як ви стверджуєте, вам немає чого приховувати, то не треба нервувати, аудит тільки доведе вашу невинуватість", – зазначив він.

Раніше Ткаченко заявив, що міська влада в Києві зможе працювати ефективно тільки в умовах розвиненої децентралізації і надання киянам реальних повноважень у самоврядуванні.

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