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27 квітня • оновлено в 13:47
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Кличко звільнив Слончака після гучного затримання за бійку з поліцією

15.3т
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Мер Києва і глава КМДА Віталій Кличко звільнив свого заступника Володимира Слончака після бійки з поліцією.

Про своє рішення він повідомив у понеділок, 27 квітня, на брифінгу (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Хочу повідомити, що я звільнив заступника голови КМДА Володимира Слончака. Думаю, ви бачили в новинах, що трапилося вчора пізно ввечері. Я не дозволю дискредитувати міську владу – найперше тим, хто її представляє", – сказав Кличко.

Кличко з ганьбою звільнив Слончака

Кличко з ганьбою звільнив Слончака

"Хочу вибачитися перед правоохоронцями і киянами за таку негідну поведінку заступника глави КМДА. Я не раз казав, що нікого не покриватиму! І Володимир Слончак повинен відповідати за свої вчинки за законом. Як і кожен громадянин України", – наголосив він.

Таким чином Кличко відреагував на інцидент, який трапився вночі 27 квітня, і наробив галасу у ЗМІ – Слончак, який їхав у авто з депутаткою Київради Людмилою Костенко, влаштував перепалку з патрульними, вихваляючись своїм становищем. Далі він застосував фізичну силу і був затриманий.

Як повідомляв OBOZREVATEL, проти Слончака відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 КК (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). Санкція статті передбачає до п'яти років позбавлення волі.

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Автор
Ірина Кулініч
Особи
Віталій Кличко Володимир Слончак Людмила Костенко
Місце
Україна Київ
Тег
КМДА
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