Кличко звернувся до уряду через нестачу місць для хворих на COVID-19

Мер Києва Віталій Кличко просить прем’єр-міністра України і міністра охорони здоров’я надати ліжковий фонд і медиків для лікування хворих на коронавірус (COVID-19) у державних лікарнях.

Як сказав він на брифінгу 9 жовтня, з такою динамікою захворюваності місць у комунальних медзакладах уже дуже скоро не вистачатиме (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Я звертаюся до прем’єр-міністра і до міністра охорони здоров’я виконати задекларовані обіцянки. І надати ліжковий фонд і фахівців для лікування хворих на коронавірус у державних медустановах, розташованих у Києві. Йдеться про заклади Національної академії медичних наук, МОЗу та відомчі медзаклади. Ці заклади, наголошу, розташовані в столиці і не можуть залишатися осторонь і не надавати киянам необхідну допомогу", – зауважив Кличко.

На його думку, влада на всіх рівнях повинна спільно протидіяти пандемії й захищати людей, а не перекладати відповідальність на когось.

"Немає наших – не наших лікарень. Є одне завдання – надавати допомогу всім хворим на COVID-19. Система охорони здоров'я повинна працювати злагоджено й відповідально. Також треба розуміти, що, окрім хворих на коронавірус, медзаклади столиці надають допомогу всім пацієнтам, які потребують стаціонарного лікування", – додав мер.

Він зазначив, що нині збільшується кількість хворих, які потребують госпіталізації. Зокрема, сьогодні в стаціонарах столичних лікарень лікуються 1675 хворих на коронавірус, з них 36 – дітей. 338 пацієнтів – у важкому стані, 527 – отримують кисневу підтримку, 46 – під апаратами ШВЛ. Іще 140 пацієнтів перебувають у лікарнях із підозрою на коронавірус. Пневмонію в столичних медзакладах лікують 574 хворих.

"Місто зробило все можливе, щоб медичну допомогу могли отримати всі хворі на коронавірус. Ми діємо на випередження. І поступово збільшували кількість ліжок для приймання хворих, яким потрібна госпіталізація. Сьогодні це понад 2,5 тисячі ліжок у 20 медзакладах столиці. Заповненість цих ліжок – вже понад 70%", – сказав Кличко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за минулу добу коронавірусом у Києві заразилися 567 осіб, що стало новим рекордом із початку епідемії COVID-19.