Кличко звернувся до Ради через несанкціоновані пункти прокату електросамокатів у Києві

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до Верховної Ради України через несанкціоновані пункти прокату електросамокатів у столиці, відкритих компанією Bolt. Політик закликав нардепів на найближчому засіданні унормувати правила руху цього виду транспорту.

Про деталі звернення Кличко розповів на своїй сторінці у Facebook.

"У нашому місті мешкає понад 3 мільйони людей. І їх взаємовідносини в суспільстві, господарча та підприємницька діяльність прописані в законах і правових актах. І один із обов’язків місцевої влади – слідкувати за дотриманням таких правил" , - пояснив свою позицію мер Києва.

За його словами, однією з найбільших проблем у випадку з електросамокатами є їх повна відсутність у правилах дорожного руху.

"Рух такого виду "транспорту", як електросамокати, не врегульований чинним законодавством України. Тому питання: де саме мають їздити такі засоби пересування – по дорозі, тротуарах, велосипедних доріжках? За якими правилами: швидкість, світлові позначення, з якого віку "водія"? Адже йдеться про безпеку руху, про здоров’я і життя всіх його учасників – тих, хто на самокатах, автомобілістів, велосипедистів, мотоциклістів, пішоходів. Дати відповіді і врегулювати всі ці питання має законодавство України про дорожній рух", - зазначив Кличко.

Саме тому, за словами, мера, він офіційно звернувся до депутатів Верховної Ради з проханням розробити та якнайшвидше ухвалити зміни до законодавства про дорожній рух з тим, аби врегулювати використання електросамокатів - і визначити, як, де і за якими правилами вони можуть їздити в містах.

Кличко також пояснив, чому кожна компанія, що планує займатися прокатом, повинна перш за все узгодити свої плани з міською владою.

"Чому діяльність компаній у наданні послуг з прокату має бути узгоджена з містом? Бо пункти прокату (чи місця, де можна взяти або залишити електросамокат) розташовані на території міста. І не може будь-хто прийти і просто за бажанням надавати послуги, за які не несе жодної відповідальності. Про який порядок і правопорядок можна говорити в такій ситуації? Чому одні повинні працювати за правилами, а інші – ні?" - наголосив Кличко.

Наостанок мер звернувся до іншої сторони скандалу - до компанії Bolt.

"Компанію BOLT закликаю працювати виключно в правовому полі і усвідомлюючи відповідальність за законність і безпеку послуг, що вона надає. Я розумію, що місто розвивається, що повинен розвиватися бізнес. Зокрема і той, що пропонує послуги екологічного транспорту. Але робота всіх підприємств і всіх підприємців має бути цивілізованою і законною. Тим більше, коли йдеться безпеку, здоров’я і життя людей", - підкреслив Кличко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кличко назвав незаконними пункти прокату електросамокатів, які без узгодження з міською владою відкрила у Києві компанія Bolt. Він закликав представників компанії прибрати нелегальні точки прокату, поки це не почали робити комунальні служби.