Мер Києва Віталій Кличко закликав киян залишатися вдома у зв'язку із запровадженими протиепідеміологічними заходами.

Про це Кличко заявив у відеозверненні, що опублікував на своїй сторінці у Facebook. Крім того, він звернувся до Кабінету міністрів жорстко зобов’язати керівників установ і підприємств, де немає гострої потреби в присутності співробітників на робочих місцях, перевести людей на віддалену роботу або надати їм відпустки.

“Друзі! Сьогодні вперше кияни не змогли скористатися метро. Я розумію незручності для людей через призупинення роботи метрополітену. Але скажу одне, хоча таке рішення ухвалювала не міська влада, подібні заходи – вимушені і на упередження. Ми піклуємося перш за все про здоров‘я і безпеку людей. Число громадян, що захворіли, в Україні зросло. За один день – удвічі! Вірус розповсюджується. Тому ми повинні вжити всіх можливих заходів, щоб він не розповзався стрімко. Легковажність та ігнорування виклику – це небезпека створити ситуацію, яка склалася, наприклад, в Італії", – наголосив мер столиці.

Кличко звернувся до киян та Кабміну із жорсткою вимогою через коронавірус

Крім того, мер зауважив, що насправді, неможливо на даний час дізнатися, скільки серед українців інфікованих.

"Не применшуйте загрозу! Суворі обмежувальні заходи запровадили вже багато країн світу. І деякі з них визнають, що запізно. Я закликаю киян за можливості залишатися вдома! Максимальне обмеження контактів – це ваша безпека і безпека оточуючих!”, – підкреслив Кличко.

Він також наголосив, що міський громадський транспорт наразі працює виключно для перевезення киян, які їдуть на роботу, що пов'язана із забезпечення життєдіяльності столиці.

"Щодо міського транспорту. Його робота сьогодні мотивована одним – перевозити киян, яким справді необхідно їхати на роботу. Це лікарі, працівники продуктових магазинів та підприємств, що не можуть зупинитися, бо забезпечують життєдіяльність міста. Всі інші мають залишатися вдома!”, – підкреслив мер Києва.

Він зазначив, що більшість установ і підприємств перевели працівників на роботу у віддаленому режимі або надали їм відпустки. Але є й такі, що змушують людей їздити на роботу, погрожуючи звільненням.

“Це – безвідповідально в ситуації обмежувальних заходів!”, – наголосив Кличко.

Він звернувся до уряду зобов’язати роботодавців перевести співробітників на віддалену роботу у випадках, коли в їх присутності на робочому місці немає гострої потреби.

“Я звертаюся до Кабінету міністрів: жорстко зобов’язати керівників установ і підприємств, де немає гострої потреби в присутності співробітників на робочих місцях, перевести людей на віддалену роботу! І контролювати виконання керівниками такого розпорядження. Інакше ніякі закриття метро та інші обмежувальні заходи ситуації не врятують!”, – підкреслив Кличко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Київській області 18 березня ввели режим надзвичайної ситуації через спалах коронавірусу. На території регіону і міста Києва виявлено вже 3 випадки зараження.

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