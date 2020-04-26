Українці повинні пам'ятати героїв-чорнобильців, які захистили Україну і світ від смертельної загрози. Київська влада продовжує підтримувати ліквідаторів аварії на ЧАЕС. Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Віталій Кличко

"Сьогодні ми згадуємо про страшну аварію світового масштабу. І вшановуємо пам'ять ліквідаторів, які ціною власного здоров'я і життя боролися із наслідками техногенної катастрофи, що сталася 34 роки тому в Чорнобилі. Ми повинні пам'ятати героїв, які захистили нас від смертельної загрози. І піклуватися про тих, хто вижив, втративши здоровя, свої домівки, хто постраждав від цієї трагедії", - наголосив Кличко.

Він зазначив, що Чорнобильська катастрофа торкнулася і його родини.

"Трагедія Чорнобиля - і моя особиста, бо не оминула мою сім'ю. Мій батько з перших днів брав участь у ліквідації аварії та її наслідків. Ми тоді про це навіть і не знали, бо тато був військовим. Пізніше все обернулося страшною хворобою, яка забрала його життя", - написав Віталій Кличко.

Він підкреслив, що столична влада працює над забезпеченням медичної допомоги ліквідаторам наслідків аварії на ЧАЕС, продовжує надавати квартири чорнобильцям, фінансуючи цю програму за кошти міського бюджету.

"Зазначу також, що місто вчасно виплачує матеріальну допомогу окремим категоріям киян за програмою "Турбота. Назустріч киянам". До 34-ої роковини трагедії місто надало одноразову адресну соціальну допомогу 53 тисячам мешканців столиці, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", - повідомив Віталій Кличко.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 26 квітня 2020 року Україна зустрічає 34 річницю аварії на ЧАЕС і віддає шану ліквідаторам наслідків катастрофи планетарного масштабу.

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