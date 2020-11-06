Кличко зберіг пост мера Києва

Віталія Кличка переобрано мером Києва. Він переміг уже в першому турі, набравши 50,52%.

Відповідні дані оприлюднила Київська міська територіальна виборча комісія.

"На виборах 25 жовтня Кличка підтримав 365 161 виборець, що складає 50,52% тих, хто взяв участь у голосуванні", – сказала глава міськвиборчкому Валентина Королькова на брифінгу.

Кличко вже подякував киянам, які висловили йому довіру і обрали мером у першому турі виборів.

"Це – велика честь для мене і велика відповідальність. Відповідальність за те, як буде розвиватися наше місто і як будуть жити його мешканці. Я також звертаюся до новообраних депутатів Київради. Ці вибори були складними і пройшли в непростих умовах – пандемія коронавірусу, криза економіки, велике розчарування в суспільстві. І сьогодні нова Київрада має показати приклад роботи в інтересах людей", – сказав він.

Мер закликав представників усіх політичних сил, які проходять до Київради, провести спільні консультації до початку першої сесії.

Також, за підсумками місцевих виборів, до Київської міської ради пройшли сім партій. "ЄС" отримала 20,52% голосів виборців, "УДАР" – 19,98%, "Єдність Олександра Омельченка" – 8,74%, "ОПЗЖ" – 7,81%, "Слуга народу" – 7,53%, "Батьківщина" – 7,49%, "Голос" – 5,97%.

Нагадаємо, у день виборів проводилося два екзит-поли. Результати обох стверджували, що нового мера визначить другий тур. Суперником Кличка повинен був стати кандидат від партії "Опозиційна платформа – За життя" Олександр Попов.

Так, опитування групи "Рейтинг" показувало, що за Кличка проголосувало 47,8% виборців, а за Попова віддали голоси 8,6% киян.

Згідно з даними екзит-полу, проведеного в межах спільного проєкту студії Савіка Шустера і телеканалу "Україна 24", до другого туру виборів київського міського голови виходили Кличко з 45,93% і Попов з 9,62%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у день місцевих виборів, 25 жовтня, поліція виявила факт організованого підвезення виборців на дільниці в Києві.