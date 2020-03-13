Кличко закликав закрити авіасполучення з країнами, де є коронавірус

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до Міністерства інфраструктури України та керівництва аеропорту "Бориспіль" закрити авіасполучення з країнами, де поширюється епідемія коронавірусу.

Про це сказано на сайті пресслужби мера. За його словами, аеропорти – один з перших фільтрів для недопущення інфікованих людей.

"Ми всі спостерігаємо за ситуацією, коли до Києва досі прямують рейси з Мілану! В цьому місті, як і у всій Італії, сьогодні дуже складна ситуація і поширюється епідемія коронавірусу. Ми робимо все можливе, аби не допустити поширення хвороби в Києві й Україні. Аеропорти – ворота в нашу країну, і один з перших фільтрів для недопущення інфікованих людей", – зазначив Кличко.

Віталій Кличко

Мер наголосив, що припинення авіасполучення з країнами, де сьогодні поширюється епідемія, необхідне для мінімізації ймовірності спалаху коронавірусу як у Києві, так і в країні загалом.

Він також нагадав, що з 12 березня в столиці запровадили обмежувальні заходи для упередження можливого розповсюдження захворювання на коронавірус. Також місто закупило 5 тисяч експрес-тестів, що допоможуть лікарям швидко діагностувати захворювання у пацієнтів.

"Тести ми купуватимемо ще. Також я доручив комунальному підприємству "Фармация" забезпечити комунальні аптеки антисептиками та засобами особистої гігієни в необхідній кількості", – наголосив Кличко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кличко подякував киянам та відповідальному бізнесу, які відреагували на протиепідемічні обмеження, запроваджені містом, щоб убезпечити мешканців столиці від можливого інфікування коронавірусом.

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