Кличко закликав депутатів Київради згуртуватися для ефективної роботи на благо киян

Мер Києва Віталій Кличко наголосив на необхідності згуртувати всі політичні сили, яких люди обрали до Київради IX скликання, ефективно працювати та оперативно ухвалювати важливі для столиці та киян рішення.

Під час відкриття засідання новообраної Київської міської ради Кличко зазначив, що для подальшої роботи установи, депутатам потрібно обрати керівництво Київради, виконавчого органу, сформувати комісії міської ради.

"Ми, як я говорив раніше, повинні всі об'єднатися і працювати заради киян та розвитку столиці. І я готовий повторювати це як мантру, поки ми так не зробимо. Не потрібно тягати ковдру, сваритися чи ставити один одному ультиматуми! Бо що ми маємо по складу депутатів? Дві політичних сили – "УДАР" і "Європейська солідарність" – отримали найвищу підтримку киян та мають найбільші фракції – по 31 голосу в Київраді. Тому є, фактично, ядром новообраної Київради. І я, розуміючи свою відповідальність, повинен згуртувати всі політичні сили, яких люди обрали до Київради", – наголосив мер Києва.

Він зазначив, що за ситуацію в місті відповідальні і мер, і кожен з депутатів перед своїми виборцями. І закликав депутатів пам'ятати про це.

"Підкреслю: сьогодні – не час для деструктиву. Надто складна ситуація і в країні, і в столиці. Нам потрібно, щоб економіка міста не обвалилася. Потрібно захищати здоров'я і життя киян. Працювати, щоб робити їх життя більш комфортним. Тому закликаю всіх керуватися єдиною амбіцією – показати, що ми здатні бути ефективними, і втілювати життєво важливі для столиці справи. Разом! Інакше програють всі. А люди будуть розчаровані", – сказав Кличко.

Він нагадав, що Київрада VIII скликання була визнана найефективнішою не тільки за українськими, а й за міжнародними рейтингами. Тож закликав депутатів не втратити відповідних здобутків та іміджу міської ради.

"Щодо організації нашої роботи і формування керівних органів. Я пропоную на посаду секретаря Київради підтримати кандидатуру представника "УДАРу" Володимира Бондаренка, який одразу займеться комунікацією з фракціями і депутатами. Бо потрібно якнайшвидше формувати комісії Київради і починати працювати! Пропозиції щодо своєї роботи в комісіях депутати подали", –наголосив Кличко.

Невідкладними і життєво важливими для міста питаннями, що треба ухвалити оперативно, мер, зокрема, назвав бюджет столиці на наступний рік, допомогу бізнесу – продовження пільг для підприємців, забезпечення роботи медичної сфери.

"Тому давайте вирішувати всі проблеми конструктивно і без емоцій, без ультиматумів. Бо ще раз скажу: людям нецікаві розбірки і кулуарщина. Працюємо відкрито, ефективно і показуємо киянам конкретні справи і конкретні проекти!" – підкреслив Кличко.