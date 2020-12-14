Кличко закликав депутатів Київради у стислі терміни ухвалити бюджет-2021

Мер Києва Віталій Кличко закликав депутатів міської ради взяти до розгляду проект бюджету столиці на наступний рік.

Про це він заявив під час відкриття засідання Київради у понеділок, 14 грудня. Мер наголосив, що кошторис потрібно ухвалити в стислі терміни.

"У нас залишилося, фактично, два тижні. Тому я прошу всіх відповідально поставитися до своїх обов'язків перед киянами і ефективно працювати. Бо від цього залежить, який кошторис ми ухвалимо. Як житиме та розвиватиметься столиця наступного року", – сказав Кличко.

Він підкреслив, що понад п'ять років бюджет Києва є відкритим і прозорим. Будь-хто в режимі онлайн може подивитися, скільки надходжень отримує місто і на які витрати йдуть гроші громади. Від конкретного ЖЕКу чи дитячого садочка до окремих комунальних підприємств.

Закупівлі через систему ProZorro столиця теж запровадила першою, наголосив мер. І ця інформація теж відкрита і з нею завжди можна ознайомитися.

"Тому давайте працювати без політики та популізму. І доопрацюємо та ухвалимо бюджет, оптимальний в цій складній ситуації. Бо ми бачимо падіння економіки, як ледве виживає бізнес. А це все – надходження, яких ми недоотримаємо в бюджет міста. Тож треба зосередитися на головних напрямках і статтях. Щоб забезпечити життєдіяльність столиці та її подальший розвиток. А зроблено для цього вже немало", – сказав Кличко.