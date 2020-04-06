У Києві можуть повністю зупинити особистий транспорт: юрист дав роз'яснення

Заява мера Києва Віталія Кличка про можливе обмеження пересування по місту на особистому авто з-за погіршення епідемічної ситуації в столиці не є законним.

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Про це в коментарі OBOZREVATEL заявив юрист Горлевой Дмитро. За його словами, така заборона не передбачена жодним законом України.

"Це можна описати як загальний маразм. Чим вони збираються доводити це рішення в правовому руслі, я не знаю", – говорить він.

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За словами юриста, обмежити пересування на авто можна тільки в двох випадках: "Подібна заборона може вводиться тільки при військовому стані або режимі надзвичайного стану".

А при поточній ситуації в країні, Горлевой вважає таке рішення нелогічним, і більше спрямованим на залякування місцевих жителів.

"Це навіть нелогічно, тому що людина, пересуваючись на особистому автомобілі, менше контактує з іншими людьми і не може їх заразити. Можливо таким чином просто хочуть залякати людей, щоб вони сиділи вдома і серйозніше ставилися до карантину", – сказав юрист.

Як повідомляв OBOZREVATEL, мер Києва Віталій Кличко заявив, що, якщо ситуація з поширенням коронавируса COVID-19 буде ускладнюватися, в столиці України в рамках карантину можуть заборонити рух приватного транспорту.

Нагадаємо, в Україні з 6 квітня посилюються карантинні заходи для запобігання поширенню коронавируса. Відтепер в громадських місцях запроваджено обов'язковий "масочний режим", а на вулицю не можна виходити без документів.

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