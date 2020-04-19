Кличко: за добу захворів 31 житель Києва, серед них - 4 медики

За останню добу кількість киян, у яких лабораторно підтвердили COVID-19, збільшилася на 31 людини. Серед них - 4 медики. Зафіксована також одна смерть. Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці в Facebook.

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"Кількість киян, у яких лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус, за минулу добу збільшилася ще на 31 людину. Серед них - 4 медики. Один случайКількість киян, у якіх лабораторно підтверділі захворювання на коронавірус, за минули добу збільшілася ще на 31 людину. З них – 4 медики. Один випадок за минулу добу, на жаль, летальний. В цілому в Києві вже 801 підтверджений випадок захворювання COVID-19", – написав Кличко.

Він повідомив, що серед хворих - 18 жінок у віці від 29 до 76 років, 10-річна дівчинка, а також 11 чоловіків у віці від 26 до 77 років і хлопчик 13 років.

"У лікарні столиці госпіталізовано 5 пацієнтів. Інші лікуються на самоізоляції, під контролем медиків. Залишайтеся вдома на Великодні свята! Бережіть себе і своїх близьких! Ми все подолаємо!" – закликав Кличко.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що станом на ранок 18 квітня в Україні зафіксовано 5449 підтверджених випадків коронавірусної хвороби. Вилікувалися 347, померли 141 особа.

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