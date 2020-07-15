Кличко виступив проти недемократичної системи на місцевих виборах та звернувся до нардепів

Мер Києва, голова Асоціації міст України Віталій Кличко під час акції протесту біля Верховної ради 15 липня закликав депутатів не схвалювати антидемократичні зміни до виборчого законодавства щодо місцевих виборів.

Йдеться про законопроект №3485 "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення виборчого законодавства", передає пресслужба очільника міста.

"Я тут зустрів багато моїх колег – мерів міст, які приїхали з усієї країни. Бо ми хочемо, щоб нас почули. І враховували інтереси громад: і маленьких селищ, і великих міст. Адже краще, ніж мери, ніхто не розуміє проблем місцевого самоврядування. Бо мери кожного дня спілкуються з мешканцями, вирішують їхні проблеми. Ми зібралися на мирну акцію, щоб спільними зусиллями не допустити внесення антидемократичних і, можна сказати, диктаторських змін до виборчого законодавства щодо місцевих виборів. Ми виступаємо проти тотальної партизації місцевих рад та проти запровадження "імперативного" мандату. Адже місцевий депутат має бути слугою громади, а не тієї чи іншої партії. Немає партійних кольорів. Є депутат, який представляє громаду!" – підкреслив Кличко.

Кличко виступив на мітингу під Верховною Радою kiev.klichko.org

Мер Києва виступив проти пропорційної виборчої системи kiev.klichko.org

Він зауважив, що введення пропорційної виборчої системи у селах, селищах та містах, де кількість виборців менше 90 тисяч осіб, позбавить жителів громад можливості впливати на ухвалення рішень через мажоритарних депутатів. Та знівелює здобутки децентралізації і зумовить недовіру людей до влади.

"Партизація місцевих рад поверне всіх нас до радянської системи, коли до влади допускали лише членів партії. Неприпустимо змінювати виборчу систему місцевих виборів безпосередньо перед виборами. Це суперечить європейським та світовим стандартам", – додав Кличко.

У центрі Києва відбувся мітинг представників місцевого самоврядування kiev.klichko.org

Кличко виступив на мітингу під Верховною Радою kiev.klichko.org

Нагадаємо, під стінами Верховної Ради мери та представники місцевого самоврядування вимагають від народних депутатів не голосувати за запровадження пропорційної виборчої системи на місцевих виборах у громадах з кількістю виборців менше 90 тисяч та зменшення порогу до 75 тисяч виборців для застосування системи виборів міського голови у два тури (системи абсолютної більшості). Також представники місцевого самоврядування виступають проти закріплення "імперативного" представницького мандату для депутатів місцевих рад. Адже право відкликати депутата в законопроекті пропонується надати партіям та їхнім осередкам, а не громаді.

Кличко виступив на мітингу під Верховною Радою kiev.klichko.org

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада призначила проведення місцевих виборів в Україні на 25 жовтня 2020 року.