Кличко висловився про запровадження суворого карантину в Києві

Влада Києва намагається втримати ситуацію, щоб не вдаватися до суворого карантину.

Як повідомив на онлайн-брифінгу мер столиці Віталій Кличко, ситуація у місті справді складна (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Ви бачите, скільки хворих щодня, і все більше людей потребують госпіталізації. І така ситуація сьогодні в багатьох країнах Європи. Так званий локдаун уже запровадили Польща, Франція, Німеччина. В Іспанії в низці регіонів – теж суворий карантин. Готується до локдауну і Британія. Київ сьогодні всіма силами намагається втримати ситуацію, щоб не вдаватися до жорсткого карантину", – підкреслив він.

При цьому Кличко зазначив, що виходячи з того, як буде розвиватись ситуація, міська влада буде змушена виконувати рішення уряду, якщо той ухвалить рішення про суворі заходи.

"Підкреслю: запровадження карантину в столиці буде вже крайнім заходом. Це принципова позиція міської влади. Бо ми, з одного боку, робимо все, щоб захистити здоров'я і життя людей. З іншого – розуміємо, що люди повинні працювати, бізнес має розвиватися, діти – ходити в школу та садочки. Ми повинні втримати економіку міста, яка вже й так постраждала від кризи", – додав мер.

Він повідомив, що запровадження обмежень зменшило надходження до бюджету міста. Так, за оцінками економістів КМДА, бюджет столиці до кінця року недоотримає близько 5 мільярдів гривень. Із них більша частина – 3 мільярди гривень – це ПДФО.

"І я також хотів би звернутися до керівників установ і підприємств: співробітникам, які можуть працювати дистанційно, дайте таку можливість. Звернутися до киян: користуйтеся громадським транспортом тільки в разі реальної потреби – коли їдете на роботу, навчання чи в справах. Не йдіть у місця великого скупчення людей. Дотримуйтеся соціальної дистанції та носіть маски", – закликав Кличко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві станом на ранок 2 листопада зафіксували 38 745 випадків коронавірусу. За минулу добу захворювання виявили у 507 жителів столиці.