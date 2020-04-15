Мер Києва Віталій Кличко прокоментував ситуацію з можливим хабарництвом з боку його першого заступника Миколи Поворозника, закликавши НАБУ провести прозоре розслідування і покарати винного.

Своєю позицією щодо недавніх повідомлень ЗМІ він поділився на брифінгу в середу, 15 квітня. Мер жорстко звернувся до винуватця (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Про резонансну тему, яка вчора ввечері сколихнула ЗМІ. І мене теж сколихнула. Про те, що першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника нібито спіймали на хабарі і затримали. Вчора в його кабінеті представники СБУ і Нацполіціі проводили невідкладні слідчі дії. Я завжди говорив і попереджаю всіх чиновників: якщо небайдужі до грошей і не розумієте своєї відповідальності, – краще тут не працювати!" – заявив мер.

Кличко відреагував на скандал з хабарем у КМДА вести

"Головні принципи, за якими люди вибирають владу, і за якими я став мером, – нульова толерантність до корупції і справедливість. І, якщо чиновник винен – повинен відповідати за законом! Тут без варіантів. Я нікого не покривав і покривати не буду! Але. Якщо це чиїсь маніпуляції і політичні ігри, щоб дискредитувати міську владу, то однозначно повинні відповідати ті, хто за цим стоїть! Я цю справу доведу до кінця! І вимагаю – щоб не було політичної заангажованості правоохоронців – відкритого і публічного розслідування цієї справи!" – зазначив Кличко.

Він додав, що перший заступник голови КМДА – чиновник високого рангу. І, згідно із законодавством, такі справи – підслідність НАБУ.

"Я звертаюся до НАБУ оперативно розслідувати цю справу і дати відповіді на питання, що хвилюють суспільство. Ми всі чекаємо об'єктивного і справедливого розслідування, яке розставить всі крапки над і. І відповідальності винних за законом. Хтось повинен сісти – або корумпований чиновник, або ті – хто фабрикував цю справу", – зазначив Кличко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кличко попередив про штрафи порушників карантину.

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