Кличко у Tik Tok показав, як правильно мити руки. Відео

Мер Києва Віталій Кличко опублікував відео, у якому закликав киян дотримуватися правил особистої гігієни для запобігання потраплянню в організм коронавірусу COVID-19.

Відео з'явилося на сторінці очільника міста у соціальній мережі "Tik Tok" (щоб подивитися, доскрольте до кінця).

На ньому мер міста під пісню Wash Your Hands – Mache Seibel ретельно вимиває руки з милом. До цього він у жартівливій формі також помив боксерські рукавички.

Кличко в Tik Tok показав, як правильно мити руки Скриншот

Нагадаємо, медики в усьому світі як перший захід профілактики нового коронавірусу COVID-19 рекомендують частіше мити руки та обробляти шкіру дезінфікційними засобами.

Зауважимо: вчені з'ясували, що для найбільш ефективного очищення варто обов'язково використовувати мило й мити руки не менше 30 секунд, приділяючи увагу різним ділянкам.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, які методи профілактики допоможуть уберегтися від коронавірусу.

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