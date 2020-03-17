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17 березня • оновлено в 17:06
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Кличко у Tik Tok показав, як правильно мити руки. Відео

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Мер Києва Віталій Кличко опублікував відео, у якому закликав киян дотримуватися правил особистої гігієни для запобігання потраплянню в організм коронавірусу COVID-19.

Відео з'явилося на сторінці очільника міста у соціальній мережі "Tik Tok" (щоб подивитися, доскрольте до кінця).

На ньому мер міста під пісню Wash Your Hands – Mache Seibel ретельно вимиває руки з милом. До цього він у жартівливій формі також помив боксерські рукавички.

Кличко в Tik Tok показав, як правильно мити руки

Кличко в Tik Tok показав, як правильно мити руки

Скриншот

Нагадаємо, медики в усьому світі як перший захід профілактики нового коронавірусу COVID-19 рекомендують частіше мити руки та обробляти шкіру дезінфікційними засобами.

Зауважимо: вчені з'ясували, що для найбільш ефективного очищення варто обов'язково використовувати мило й мити руки не менше 30 секунд, приділяючи увагу різним ділянкам.

@klitschko.v

...Не забувайте😉##washyourhands ##washingchallenge ##washinghands ##мийруки ##мойруки ##handschallenge

♬ Wash Your Hands - Mache Seibel

Раніше OBOZREVATEL розповідав, які методи профілактики допоможуть уберегтися від коронавірусу.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Коронавірус
Особа
Віталій Кличко
Місце
Україна Київ
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