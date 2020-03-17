Кличко у Tik Tok показав, як правильно мити руки. Відео

Мер Києва Віталій Кличко опублікував відео, у якому закликав киян дотримуватися правил особистої гігієни для запобігання потраплянню в організм коронавірусу COVID-19.
Відео з'явилося на сторінці очільника міста у соціальній мережі "Tik Tok" (щоб подивитися, доскрольте до кінця).
На ньому мер міста під пісню Wash Your Hands – Mache Seibel ретельно вимиває руки з милом. До цього він у жартівливій формі також помив боксерські рукавички.
Кличко в Tik Tok показав, як правильно мити руки
Скриншот
Нагадаємо, медики в усьому світі як перший захід профілактики нового коронавірусу COVID-19 рекомендують частіше мити руки та обробляти шкіру дезінфікційними засобами.
Зауважимо: вчені з'ясували, що для найбільш ефективного очищення варто обов'язково використовувати мило й мити руки не менше 30 секунд, приділяючи увагу різним ділянкам.
@klitschko.v
...Не забувайте😉##washyourhands ##washingchallenge ##washinghands ##мийруки ##мойруки ##handschallenge♬ Wash Your Hands - Mache Seibel
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