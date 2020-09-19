Кличко у Києві відкрив фонтан із фігурою Архистратига Михаїла

Мер Києва Віталій Кличко відкрив символічну композицію - новий фонтан зі скульптурою Архистратига Михаїла у парку "Володимирська гірка". Про це повідомляє сайт міського голови.

Разом з мером Києва композицію урочисто відкрили сучасні захисники України: ветеран АТО з позивним "Ірландець" Володимир Сергієвський, начальник караулу 12-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Києва Руслан Черкасов та лікарка-інфекціоністка Олександрівськові лікарні Татьяна Гайнутдінова.

У парку "Володимирська гірка" відкрили новий фонтан kiev.klichko.org

У церемонії відкриття взяли участь ветерани АТО/ООС kiev.klichko.org

"Я, як лікар, щодня надаю допомогу, лікую і втішаю киян. Я переконана, що віра – в себе, в людей, яким ти довірився – це дуже важливо. І тому, відчуваю свою відповідальність. За кожного хворого, за кожного, хто вилікувався. І переживаю як особисту трагедію, коли людину врятувати не вдається. Ми – медики, як би не було складно, робимо все, щоб вберегти і врятувати здоров‘я і життя киян. Сподіваюся, що Архистратиг Михаїл і надалі оберігатиме Київ, його мешканців. Захищатиме нас усіх і надихатиме на перемоги! Спасибі за такий чудовий фонтан-пам’ятник, я б сказала!" – наголосила Татьяна Гайнутдінова.

Фонтан прикрашає фігура Архістратига Михаїла kiev.klichko.org

Цей святий вважається покровителем Києва kiev.klichko.org

Також на церемонії були присутні представники всіх релігійних конфесій столиці.

За словами мера Києва, дзвін, на якому встановлена скульптура Архангела Михаїла, символізує всю красу, толерантність і розмаїття нашого міста. Його пагорби і храми різних конфесій. Визначні місця столиці.

"Сьогодні ми відкриваємо не просто фонтан. Це - символічна композиція. Ми вшановуємо київських захисників і охоронців нашого міста. Архангел Михаїл шанований в релігійному епосі янгол. І на близькому сході, і в християнстві", - наголосив Віталій Кличко.

Мер столиці зазначив, що у іудеїв Міхаель – один з чотирьох янголів, що стоять перед престолом Господа і охороняють чотири сторони світу. І його вважають покровителем єврейського народу.

Церемонію відкриття провів мер Києва Віталій Кличко kiev.klichko.org

У мусульман Мікал або Міхаіль – теж один з головних янголів. Він – янгол милосердя, пророчих місій. І управляє вітрами та хмарами, природними явищами, що посилають на землю дощ та ріст і родючість рослин.

Греки його називають Архистратигом. У Римі ж, за історією, в 590 році, коли бушувала епідемія чуми, Папа Григорій Великий під час ходи з молебною побачив на вершині мавзолея архангела Михаіла. Той вкладав свій меч у ножни. Посля цього епідемія пішла на спад.

У Константинополі Архістратига Михаїла шанували з ІV століття як покровителя Візантії. І звідти його культ потрапив до Київської держави. Михаїл спочатку вважали покровителем київських князів і заступником воїнів. А вже з ХІ століття Архангела називаютьтакож охоронцем Києва і Київської землі.

На його честь князь Всеволод Ярославич у Видубицькому монастирі звів Михайлівський собор.А князь Святополк заснував Михайлівський Золотоверхий монастир.

"Фігура Архангела Михаїла – елемент герба нашого міста. Скульптури Архистратига прикрашали та охороняли Київ і у середньовіччя, і в більш пізні часи. У 1997-98 роках, коли відновлювали і реставрували Михайлівський Золотоверхий собор, ми з братом, разом з іншими меценатами, фінансували створення барельєфа Архангела. Що встановили над Михайлівським собором між його куполами.І тоді я мріяв, що скульптура Архангела обов’язково має бути на Володимирській гірці. Біля собору. Мрії втілюються! Сьогодні ми відкриваємо дуже гарну – можна сказати – ювелірну скульптуру Архангела Михаїла, що вінчає новий фонтан!" – наголосив Віталій Кличко.

Мер подякував митцям, які створили фонтан. А також меценатам, за кошти яких було створено скульптуру Архистратига Михаїла. Місто ж фінансувало встановлення чаші фонтану.

"Я дякую всім, хто любить наше місто і його мешканців. Хто прагне, щоб Київ був під охороною вищих сил. А також – під охороною і опікою людей, які щодня працюють заради Києва і киян – Їх здоров’я, безпеки і комфорту в столиці! Сьогодні ми відкрили, я б сказав, фонтан-оберіг! Сюди йтимуть кияни і гості нашого міста. І фонтан стане ще однією візитівкою Києва! Сьогодні символічний день - 19 вересня – День спомину чуда Архистратига Михаїла.І тепер Архангел звідси оберігатиме, надихатиме і даруватиме віру в наші сили і в наші перемоги!" – підкреслив Віталій Кличко.

Нова скульптурна композиція стане прикрасою парку kiev.klichko.org

Про те, що новий фонтан стане оберігом для мешканців столиці, заявив і ветеран АТО з позивним "Ірландець" Володимир Сергієвський.

"Сьогодні величний день, та велична подія. А завтра – це вже буде історія. І наші діти та внуки будуть гуляти цим парком та дивитися на цю красиву скульптуру. Із зображенням Архангела Михаїла наші побратими зараз захищають нашу країну на сході. Тому – дякую всім, хто долучився до цієї події", - підкреслив Володимир Сергієвський.

У міській владі сподіваються, що новий фонтан кияни полюблять kiev.klichko.org

Символічним відкриття такого фонтану назвав і начальник караулу 12-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Києва Руслан Черкасов.

"Хочу сказати від всіх рятувальників Києва. Наше місто – дуже велике. І тому надзвичайні події стаються дуже часто. Хлопці щодня ліквідовують пожежі та інші надзвичайні ситуації, рятують життя людей. Тому, я сподіваюсь, цей новий символ буде нас оберігати та допомагати в нашій роботі", - наголосив Руслан Черкасов.