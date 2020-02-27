"Кошти підуть у бюджет": Кличко зажадав відновити приватизацію міських об'єктів

Процес приватизації міських об'єктів має бути розблокований для того, щоб певні об'єкти не стояли занедбаними, а кошти надходили в бюджет міста.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, йдеться на сайті його пресслужби. За словами міського голови, отримані гроші будуть спрямовані на втілення життєво важливих для столиці проєктів.

Кличко зауважив, що завдяки сприятливим погодним умовам Київ уже розпочав дорожній сезон. Так, на проспекті Степана Бандери стартувало облаштування нових тротуарів і велодоріжок. Тривають роботи на вулиці Довбуша і проспекті Броварському. Працюють дорожники і на Борщагівському шляхопроводі.

Також він додав, що майже не зупиняли взимку, а сьогодні активізували ремонтні роботи на двох важливих шляхопроводах столиці – на перетині вулиці Богатирської і Оболонського проспекту та на перетині Богатирської з проспектом Степана Бандери. Повністю завершити облаштування цих шляхопроводів "Київавтодор" планує до кінця травня.

kiev.klichko.org

kiev.klichko.org

"Триває додаткове обстеження столичних мостів і шляхопроводів, аби виявити та демонтувати фрагменти облицювання, що становлять потенційну небезпеку для учасників дорожнього руху. Таке доручення я дав комунальним службам після ситуації, що трапилася тиждень тому на Дегтярівському шляхопроводі, де відбулося обсипання фрагментів захисного шару бетону", – додав він.

За словами Кличка, усього в Києві 171 конструкція мостів і шляхопроводів. 75 з них – у передаварійному стані, бо їх не ремонтували вже кілька десятиліть.

"Не припиняли робіт узимку і на Подільсько-Воскресенському мостовому переході. Бо відкрити автосполучення ним ми плануємо наприкінці цього року", – підкреслив мер Києва.

kiev.klichko.org

kiev.klichko.org

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кличко перевірив, як тривають роботи з реконструкції Шліхтерівського каналізаційного колектора, що обслуговує житлові масиви лівого берега столиці.

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