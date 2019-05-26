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Кличко приєднався до благодійного "Пробігу під каштанами"

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Мер Києва Віталій Кличко дав старт та взяв участь у 27-му благодійному "Пробігу під каштанами". Кошти, зібрані під час заходу, будут спрямовані на порятунок дітей із вродженими вадами серця.

Кличко приєднався до благодійного "Пробігу під каштанами"

kiev.klichko.org

Під час заходу Кличко зауважив, що бере участь в “Пробігу під каштанами” не вперше і з радістю долучається до подібних акцій, повідомляється на персональному сайті Віталія Кличка.

“Цей пробіг став уже для тисяч киян і для мене доброю традицією! Бо ми з вами не уявляємо свого життя без активного відпочинку, без спорту та адреналіну! А ще це - прекрасна можливість своїм маленьким внеском зробити світ кращим, а дітям з вродженими вадами серця дати шанс на життя та зробити їх батьків щасливішими! Бо ми беремо участь в благодійному забігу”, - сказав Кличко, який пробіг 5 кілометрів.

Кличко приєднався до благодійного "Пробігу під каштанами"

kiev.klichko.org

Він подякував кожному учаснику пробігу, який вирішив долучитися до благодійності. Так, цього року в "Пробігу під каштанами" беруть участь понад 18 тисяч любителів спорту та небайдужих людей.

Кличко приєднався до благодійного "Пробігу під каштанами"

kiev.klichko.org

Кличко наголосив, що захід – благодійний. Учасники роблять свій внесок у порятунок дітей із вродженими вадами серця. Зібрані кошти підуть на придбання необхідного обладнання для Центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України.

Кличко приєднався до благодійного "Пробігу під каштанами"

kiev.klichko.org

"Місто, в якому спортивний мер, повинне бути здоровим і спортивним. Мені дали перший номер на забіг, але я не буду змагатися, а бігтиму позаду і спостерігатиму за дійством. Бажаю кожному сьогодні отримати велике задоволення від занять спортом. Адже моя місія як мера - зробити місто спортивним та щасливим", - додав він.

Кличко приєднався до благодійного "Пробігу під каштанами"

kiev.klichko.org

Усього в програмі "Пробігу під каштанами" 7 забігів: пробіг в ходунках, дитячий забіг, спортивний пробіг, пробіг мужніх, пробіг наосліп, пробіг із собакою та благодійний.

Наймолодшою учасницею пробігу цього року стала 2-місячна дівчинка, з якою бігли її батьки, найстаршим - 78-річний чоловік.

Кличко приєднався до благодійного "Пробігу під каштанами"

kiev.klichko.org

Кошти зібрані з учасників пробігу наосліп та пробігу з собакою будуть направлені на підтримку дітей, що лікуються в Інституті очних хвороб і тканинної терапії імені В. П. Філатова НАМН України та Фонду "Happy Paw" на придбання необхідних матеріалів у притулок для тварин, відповідно.

Кличко приєднався до благодійного "Пробігу під каштанами"

kiev.klichko.org

Також після пробігу мер вручив нагороди переможцям пробігу і привітав киян з Днем міста.

Кличко приєднався до благодійного "Пробігу під каштанами"

kiev.klichko.org

"Пробіг під каштанами" – наймасштабніша спортивно-благодійна акція в Україні. Відбувається щорічно, починаючи з 1993 року. Останніми роками кошти, зібрані під час "Пробігу під каштанами", спрямовуються на придбання життєво необхідного медичного обладнання для Науково-практичного центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України.За всі 27 років існування “Пробігу під каштану” було зібрано більше 530 тисяч доларів для дітей. Тільки минулого року – 2 млн грн.

Кличко приєднався до благодійного "Пробігу під каштанами"

kiev.klichko.org

Раніше повідомлялося, що мер Києва Віталій Кличко відкрив до Дня міста новий пішохідно-велосипедний міст над Володимирським узвозом.

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Тема
День Києва
Особа
Віталій Кличко
Місце
УкраїнаКиїв
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Агеева Юлия
Агеева Юлия
Oгромноe cпaси6о всем тем, ктo пoказал мнe чудо-caйт http://difimas.com/egy52o Простo пройдя опрос пoлyчилa почти полyгoдoвую зарплатy)) Пoльзуйтecь, пока eще есть возмoжнoсть=)
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Скоро все соратники Порося ,в том числе и Кличко ,присоединятся к марафону "ПОБЕГ ИЗ ПОД КАШТАНОВ"
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Nosenko Vasiliy
Nosenko Vasiliy
Беги до Варшавы! Шмотки подвезут.
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