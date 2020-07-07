Кличко спростував будівництво ТРЦ на київській "Петрівці"

Будівництво торговельно-розважального центру на території книжкового ринку "Петрівка" у Києві наразі не планується.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час зустрічі з представниками книжкового ринку "Петрівка", передає його пресслужба. За словами міського голови, деякі засоби масової інформації нещодавно оприлюднили інформацію, що нібито, на місці книжкового ринку "Петрівка" планують побудувати однойменний ТРЦ, а сам ринок – знести.

Також нібито адміністрація ринку повідомила підприємцям, що вони повинні переїхати на місце в районі ангарів на станції метро "Лісова", бо, мовляв, "бульдозери за день все знесуть", і книжкового ринку на Петрівці не буде.

kiev.klichko.org

kiev.klichko.org

"Ми вивчили документи. За даними реєстру прав власності, книжковий ринок розташований на двох орендованих земельних ділянках за адресою вулиця Степана Бандери, 10 в Оболонському районі столиці. Цільове призначення земельних ділянок – для будівництва, експлуатації та обслуговування багатофункціонального торгово-розважального комплексу та паркінгу. Орендар – ТОВ "Книжковий ринок", – сказав мер.

Він наголосив, що детальним планом території в межах вулиць Вербова, Куренівська, Богатирська, Московський проспекту Набережно-Рибальська, залізнична колія на зазначених ділянках передбачено розміщення ТРЦ відповідно до цільового призначення земельних ділянок.

kiev.klichko.org

kiev.klichko.org

"Втім, на цей час, згідно з даними електронної бази документообігу Департаменту архітектури, на ці ділянки містобудівні умови та обмеження не надавались! Тому, хто і навіщо підбурює людей – треба з‘ясувати", – наголосив Кличко.

Він закликав представників книжкового ринку провести детальну розмову з керівництвом ринку і обговорити робочі відносини.

"Міська влада відстоюватиме інтереси громади міста. В правовому полі. І я звертаюся до правоохоронців взяти на контроль це питання і не допустити протизаконних дій", – зазначив Кличко.

kiev.klichko.org