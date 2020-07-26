Кличко спіймав на вулиці Києва двох "графітників" і викликав поліцію

Мер Києва Віталій Кличко спіймав на вулиці Києва двох хлопців, що малювали графіті на стіні будинку на вулиці Стрілецькій. З порушниками він "провів виховну бесіду" і "передав поліції". Про це Кличко повідомив на своєму Телеграм-каналі.

"Пізно ввечері вчора прогулювався центром Києва. Подивився, як гарно оновили вулицю Івана Франка, вийшов на Ярославів вал, Золотоворітську, що теж нещодавно відремонтували. Оглянув прилеглі вулиці, де плануємо роботи. І тут на вулиці Стрілецькій натрапив на двох хлопців, що виписували графіті на стіні одного з будинків. Поки проводив виховну бесіду і викликав поліцію, в одного з "художників" здали нерви і він втік. Другого передав поліції", - повідомив Кличко.

Він також зазначив: обличчя другого порушника було зафіксовано на відео, тому знайти і його не стане проблемою.

"Давайте любити і берегти своє місто! І примножувати його красу, а не паплюжити", - закликав мер Києва.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Кличко попередив про спроби дестабілізації міста через суттєве збільшення повідомлень про замінування у Києві. Мер звернувся також до керівництва правоохоронних структур з проханням посилити заходи безпеки в місті. Зокрема, на думку Кличка, варто посилити патрулювання на вулицях. Він також подякував пильним киянам, які активно повідомляють про підозрілі пакунки у громадських місцях.