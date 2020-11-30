Кличко – Шмигалю: COVID-19 розповзається, чому хворим не можна у відомчі лікарні

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з питанням про те, чому відомчі медичні заклади столиці не приймають хворих на коронавірус киян.

Про це він заявив під час онлайн-брифінгу, зазначивши, що МОЗ проігнорував усі звернення міської влади.

"Як ви знаєте, я неодноразово звертався до уряду й Міністерства охорони здоров'я з проханням надати можливість для лікування хворих на COVID-19 киян у відомчих лікарнях і медичних закладах Академії медичних наук України. Це, нагадаю, загалом 11000 ліжок і кваліфікований медперсонал. А ми досі чуємо про плани облаштування мобільних шпиталів", – підкреслив Кличко.

Мер також нагадав, що місто самостійно підготувало понад 4500 ліжок у комунальних установах для надання допомоги хворим, з резервного фонду бюджету столиці виділено понад 385 млн грн на боротьбу з поширенням вірусу.

"Ситуація складна. І сьогодні найголовніше – чітка логістика, план і злагодженість дій усіх гілок влади і всіх структур. А не тільки розмови про локдаун. Тому що вірус стрімко розповзається. Тому що госпіталізованих дедалі більше. І все менше ліжок у лікарнях. І є проблема з киснем та інші виклики. Потрібно всі ці питання вирішувати", – зазначив Кличко.

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