Кличко розповів, як у Києві карають заклади, які порушують карантин

У Києві за останній місяць склали 130 протоколів про порушення закладами міста протиепідемічних правил під час пандемії коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це мер столиці Віталій Кличко заявив під час онлайн пресконференції 22 жовтня, відповідаючи на запитання, отримані від ЗМІ. за його словами, у Києві організували групи контролю зі співробітників Держпродспоживслужби, Муніципальної охорони, поліції, районних управлінь торгівлі та благоустрою.

Вони перевіряють дотримання правил кафе, ресторанами, розважальними і торгівельними закладами столиці.

"Тільки за цей місяць здійснили 778 перевірок. Склали 130 протоколів про порушення протиепідемічних правил", – повідомив Кличко.

Він також закликав киян не бути легковажними і не ігнорувати загрозу. Не наражати себе на небезпеку та не брати участі в масових заходах.

"Після проведення масових заходів або концертів за участю тисяч людей вже за два-три тижні ми фіксуємо зростання кількості нових хворих", – підкреслив Кличко.

Він також нагадав, що контроль за дотриманням обмежувальних заходів здійснює Національна поліція. Ці функції, ще на початку карантину, у березні, були покладені на правоохоронців рішенням Кабінету міністрів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за минулу добу, 21 жовтня, коронавірусом у Києві заразилася 631 особа, що стало рекордом за добовим приростом.