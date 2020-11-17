Кличко розповів, як Київ буде боротися зі снігом

Києві може одночасно залучити для прибирання вулиць від снігу 544 одиниці спецтехніки.

Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, оприлюднивши також відео, як вже чергують дорожні служби (щоб подивитися, проскрольте до кінця сторінки).

"Крім того, в разі тривалих снігопадів і надзвичайних ситуацій, "Київавтодор" уклав договори на залучення 134 одиниць техніки комерційних організацій", – повідомив мер.

Він зазначив, що фахівці "Киїавтодору" вже почали обробку мостів і шляхопроводів протиожеледними засобами.

"До речі, минулорічна тепла зима дозволила заощадити велику частину протиожеледних матеріалів. Всього в солесховищах сьогодні – більш 46000 тонн солі і більше 35000 тонн піску", – уточнив він.

Також столичні шляховики мають власну систему моніторингу погодних умов – 5 спеціалізованих дорожніх метеостанцій розміщені на в'їздах до столиці.

Як писав OBOZREVATEL, начальник відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Владислав Білик припустив, що зима 2020-2021 року в Україні виявиться не такою теплою, як торішня, але, ймовірно, буде носити "європейський характер".