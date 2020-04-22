Кличко розповів, як будують метро на Виноградар під час карантину

Роботи з будівництва метро на Виноградар у Києві тривають за графіком попри карантин через пандемію коронавірусу.

Про це мер столиці Віталій Кличко заявив під час онлайн пресконференції, відповідаючи на запитання від ЗМІ щодо можливого відтермінування відкриття двох нових станцій (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

"Фахівці вже майже закінчили збирати величезний прохідницький комплекс. Згідно з проектом, прохідницький щит розпочне роботу з боку станції "Мостицька” та фінішує майже через 1,3 км, біля станції “Сирець”. Як говорять фахівці, на ці роботи їм знадобиться приблизно 6 місяців", – зазначив мер столиці.

Сьогодні роботи з будівництва нових станцій та перегонів метро на Виноградар тривають на всіх майданчиках.

Представники "Київметробуду" зазначають, що компанія отримує фінансування від міста в повному обсязі та робить усе, щоб у грудні 2021 року дві нових станції метро на Виноградар були відкриті.

"Нагадаю, ці станції перевозитимуть понад 90 тисяч пасажирів на добу. Довжина ділянки метро між двома новими станціями буде 3,7 кілометрів. Я збираюся ще раз навідатися на будівництво найближчими днями. З перевіркою", – підкреслив Кличко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кличко показав, як тривають роботи з будівництва метро на Виноградар. Зокрема, як фахівці збирають прохідницький комплекс для прокладання тунелю під нові станції.