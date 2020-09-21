Кличко розповів, скільки шкіл і дитсадків у Києві закрито на карантин

Мирослав Семенюк Кияни 16:58, 21.09.2020 Оновлено: 17:16, 21.09.2020

Сьогодні в Києві п’ять шкіл та один дитсадок закрито на карантин через випадки захворювання на коронавірус серед педагогів.

Як повідомив на брифінгу 21 вересня мер столиці Віталій Кличко, по одній школі закрито в Голосіївському, Дарницькому, Оболонському, Печерському і Солом’янському районах міста (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"У 122 школах перевели на самоізоляцію та дистанційне навчання загалом 328 класів, де є хворі учні. Всього хворих на коронавірус школярів у столиці – 267 та 127 педагогів", – сказав Кличко.

Він зазначив, що в дошкільних закладах міста тимчасово закрито 15 груп, а один садок закрито на карантин. Наповненість дітей у дитсадках – приблизно 50%.

"Ми тримаємо ситуацію під контролем. І перевіряємо дотримання закладами освіти визначених регламентів їхньої роботи. І там, де виявляють хворих дітей чи педагогів, – класи або школи відправляють на дистанційне навчання", – пояснив мер Києва.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кличко наголосив, що у лікарнях Києва станом на 21 вересня перебувають 1010 хворих на коронавірус. 189 із них – у важкому стані.

Коментувати
Кияни

Дивіться також

Студенти КНУ імені Шевченка звинуватили "Слугу народу" в порушенні закону

Ар'єв опублікував нові докази зриву операції з "вагнерівцями"

Для реінтеграції Донбасу вистачить трьох років, а не 25-ти, – Тука

Студенти КНУ вийшли на протест через з'їзд "слуг": Корнієнко відповів

Війська Росії знову порушили тишу, ЗСУ "промовчали" – штаб ООС