Кличко розповів, скільки шкіл і дитсадків у Києві закрито на карантин

Сьогодні в Києві п’ять шкіл та один дитсадок закрито на карантин через випадки захворювання на коронавірус серед педагогів.

Як повідомив на брифінгу 21 вересня мер столиці Віталій Кличко, по одній школі закрито в Голосіївському, Дарницькому, Оболонському, Печерському і Солом’янському районах міста (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"У 122 школах перевели на самоізоляцію та дистанційне навчання загалом 328 класів, де є хворі учні. Всього хворих на коронавірус школярів у столиці – 267 та 127 педагогів", – сказав Кличко.

Він зазначив, що в дошкільних закладах міста тимчасово закрито 15 груп, а один садок закрито на карантин. Наповненість дітей у дитсадках – приблизно 50%.

"Ми тримаємо ситуацію під контролем. І перевіряємо дотримання закладами освіти визначених регламентів їхньої роботи. І там, де виявляють хворих дітей чи педагогів, – класи або школи відправляють на дистанційне навчання", – пояснив мер Києва.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кличко наголосив, що у лікарнях Києва станом на 21 вересня перебувають 1010 хворих на коронавірус. 189 із них – у важкому стані.