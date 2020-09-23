Кличко розповів про заходи безпеки під час навчального процесу у Києві

Міська влада Києва разом із київською профспілкою працівників освіти придбала майже 40 тисяч захисних щитків для педагогів та вживає всіх необхідних заходів для максимальної безпеки навчального процесу у столиці на тлі зростання кількості хворих на коронавірус.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн пресконференції, зазначивши, що ЗІЗ уже почали доставляти до місць призначення (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

"Разом із київською профспілкою працівників освіти місто придбало майже 40 тисяч захисних щитків для педагогів. Ці засоби захисту вже доставляють до закладів освіти. Ще 13 тисяч щитків за кошти міста придбали районні адміністрації столиці, – повідомив мер. – Ми робимо все, щоб максимально убезпечити навчальний процес. Щоб захистити від розповсюдження вірусу і дітей, і педагогічних працівників", – наголосив Кличко.

Він зазначив, що місто контролює ситуацію у навчальних закладах і реагує на неї оперативно. В школах, де виявляють хворих дітей чи педагогів, класи або навчальні заклади відправляють на дистанційне навчання.

На сьогодні 5 шкіл закриті на карантин через випадки захворювання серед вчителів. По одній школі в: Шевченківському, Дарницькому, Голосіївському, Печерському і Святошинському районах столиці.

"У 121 школі перевели на самоізоляцію та дистанційне навчання загалом 326 класів, де є хворі учні. Усього хворих на коронавірус школярів у столиці – 292. А також – 152 педагога, – повідомив мер. – У дитячих садочках, через виявлені випадки вірусу, тимчасово закриті 15 груп. Один садок – у Святошинському районі – закритий на карантин. Хочу зазначити, що цього тижня, після планових ремонтів, відновили свою роботу ще 4 дошкільних заклади. Наповненість дітей у дитсадках столиці сьогодні – трохи більше 54 відсотків", – зазначив Віталій Кличко.

Нагадаємо, станом на 22 вересня в столиці інфіковано вже 20 335 осіб, в області – 8148 заражених.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кличко розповів, що станом на 21 вересня на карантин у Києві було закрито п’ять шкіл та один дитсадок. Там були зафіксовані випадки захворювання на коронавірус серед педагогів.