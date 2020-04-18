Кличко розповів про радіацію та забруднення повітря у Києві

Мер Києва Віталій Кличко розповів про реальний стан із забрудненістю повітря у столиці і пояснив її причини. Про небезпеку та способи їй зарадити Кличко написав на своїй сторінці у Фейсбук.

"Друзі! Кожного з нас зараз турбує те, що відбувається з повітрям у столиці. Останніми днями в Києві, Київській та Житомирській областях спостерігається збільшення площ пожеж - горять ліси, трав’яні настили. Сумарна площа пожеж в 2 областях сьогодні становить вже майже 3000 га. При цьому, роза вітрів грає не на користь киян, спрямовуючи дим від горіння та тління до столиці", – зазначив Кличко.

Водночас мер Києва заспокоїв тих, хто турбувався про можливе збільшення радіації через пожежі у Чорнобильській зоні – і розповів про іншу небезпеку.

"Радіаційний фон у столиці та області – у межах норми. Середній радіаційний фон у Києві складає 0,011 мР/год (норма – 0,030мР/год); у Київській області 0,014 мР/год (норма – 0,030 мР/год). Але у повітрі столиці зафіксовано продукти горіння. Вміст діоксиду сірки, формальдегіду та діоксиду азоту - перевищений", - написав Кличко.

Він навів дані автоматичної станції AQT 420 "VAISALA" Київського національного університету імені Тараса Шевченка, що розташована у Голосіївському районі столиці: станом на ранок 18 квітня вона зафіксувала коливання монооксиду вуглецю і перевищення гранично допустимої концентрації в 0,5 рази.

"Останні дані про стан атмосферного повітря також надав Центр громадського здоров’я Інституту Марзєєва. Згідно з їх інформацією, вміст дрібно дисперсного пилу у повітрі Києва: PM 2,5 – 127 мкг, PM 10 – 126 мкг. Тож фахівці просять не виходити на вулицю без нагальної потреби, тримати вікна зачиненими та споживати більше рідини", - застеріг Кличко.

За словами мера Києва, лише за останню добу у столиці зафіксовано 30 пожеж. Частина з них - в екосистемах столиці. Трава горіла у 4 осередках загальною площею 1,3Га: Деснянський район — 700 м²; Голосіївський район — 500 м²; Дарницький район — 50 м²; Святошинський район — 50 м². Наразі всі загоряння ліквідовані.

"Тривають пожежі й в екосистемах Київської області - у 33 осередках площею 26,8615 га. Горять торф’яники в Обухівському районі (с. Великі Дмитровичі) — 0,4 га, у Вишгородському районі (с. Нижня Дубечня) — 0,2 га. Значну частину диму, який забруднює повітря, доносить з Житомирської області, де в двох лісництвах зараз палає 2700 га", - пояснив причини задимленості у столиці Кличко.

Зупинився мер Києва також на ситуації з пожежами у Чорнобильській зоні.

"У зоні відчуження тим часом спостерігається тління трав’яного настилу, пеньків та деревини в осередках пройдених вогнем. Активних вогнищ наразі не зафіксовано. Понад тисяча рятувальників київського гарнізону задіяна для оперативного реагування на пожежі, а також до робіт з ліквідації пожеж в Київській області, зоні відчуження та в Житомирській області. Дякую пожежникам і рятувальникам за їх складну та небезпечну роботу! А кожного мешканця нашого міста прошу залишатись вдома і не відкривати вікна!" – закликав Кличко.

Київський міський голова також повідомив, що вулицях міста працює поливо-мийна спецтехніка.

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