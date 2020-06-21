Кличко розповів про допомогу мешканцям будинку, що вибухнув у Києві

Люди, які постраждали в наслідок вибуху в багатоповерхівці на вулиці Соломії Крушельницької, 1/5, будуть забезпечені тимчасовим житлом. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, спілкуючись з журналістами на місці події.

Біля будинку на вул.Соломії Крушельницької розгорнуто штаб з ліквідації наслідків вибуху. Працюють рятувальники та поліція. Постраждалі отримують всі необхідну допомогу.

"За попередньою інформацією, вибух стався на 7 поверсі. 2 людини загинули. Одну людину госпіталізували до столичної лікарні швидкої допомоги. Всіх інших мешканців будинку евакуювали. Ми надамо всім тимчасове житло на базі одного зі столичних інтернатів. Зараз люди отримують всю необхідну допомогу. Нам відомо, що по стояку, що обвалився в наслідок вибуху, проживає понад 100 людей. Тому сказати точно, що під завалами нікого не залишилось, ми поки не можемо. Працюють рятувальники. Їм потрібен час, аби розібрати завали", - заявив Кличко.

Він також зазначив, що вибух був дуже потужний. Про це свідчить той факт, що несуча конструкція будинку дуже сильно пошкоджена.

"Фахівці, які попередньо обстежили будинок, кажуть, що, скоріш за все, доведеться демонтувати цю будівлю. Тому, ми поки не можемо пустити людей в їх квартири, аби вони забрали необхідні речі. Бо у будь який момент може статися обвал. Потрібен час для ретельного обстеження будинку. І, коли фахівці дадуть добро, людей пустять у житло забрати речі", - зазначив Кличко.

За його словами, на місці катастрофи працюють і вибухотехніки. Вони вивчають можливі причини вибуху. Попередня версія – детонація побутового газу.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що у Дарницькому районі столиці в неділю вранці стався вибух газоповітряної суміші в дев'ятиповерхівці на вулиці Соломії Крушельницької, 1/5.