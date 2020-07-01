Кличко розповів, чому у Києві посилили карантин.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що до посилення карантинних обмежень у місті призвело збільшення кількості хворих на коронавірус, які перебувають у важкому стані.

За словами Кличка, їх на сьогодні 48. Про це він повідомив на онлайн-брифінгу з протидії поширенню COVID-19 у місті 1 липня.

"Зазначу, що в лікарнях столиці сьогодні перебувають 274 хворих на коронавірус. В тому числі, 11 дітей. Із підозрою на COVID-19 госпіталізовані 66 мешканців столиці. На жаль, збільшується кількість хворих у важкому стані. Їх на сьогодні 48. 7 підключені до апаратів штучної вентиляції легень", – повідомив Кличко.

Він також зазначив, що не вщухає і пневмонія. З таким діагнозом в медзакладах міста лікуються 442 хворих. Тільки минулої доби госпіталізували 40 пацієнтів.

Водночас мер міста запевнив: якщо буде потреба, для другої хвилі прийому хворих, у столиці підготували майже 800 ліжок у медичних закладах.

"Лікарні першої хвилі, розраховані майже на 900 ліжок, заповнені на 31 відсоток. Це 8 міських лікарень і 2 пологових будинки. Додатково створені місця в Олександрівській лікарні. Там виділили ще один корпус для прийому та лікування хворих на коронавірус – ще 70 ліжкомісць. А також місця в спеціалізованих медичних закладах. Якщо знадобиться, місто підготувало майже 800 ліжок в 7 лікарнях столиці. Але я дуже не хочу, щоб вони знадобилися. Тому вкотре наголошую: все залежить від кожного з нас", – наголосив Кличко.

Він закликав киян не розслаблятися та дотримуватися протиепідеміологічних заходів.

Нагадаємо, у Києві з 1 липня згідно з постановою уряду ухвалено рішення про посилення протиепідемічних заходів. Ввели наступні обмеження:

обмежено час роботи закладів громадського харчування та розважальних закладів (зокрема кінотеатрів) – до 22:00;

обмежено також організацію масових заходів культурного, розважального, спортивного, рекламного характеру – з 22:00.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві за добу майже вдвічі зросла кількість нових заражених COVID-19.