Кличко розповів, чи працюватимуть маршрутки і метро під час локдауну в Києві

Під час локдауну, запланованого в Україні з 8 до 24 січня, громадський транспорт Києва працюватиме.

Про це заявив міський голова Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу. Обмеження стосуватимуться лише кількості пасажирів, зокрема у маршрутних таксі, наголосив він (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Пасажирів можна перевозити в кількості місць для сидіння. Тому прошу всіх дотримуватися цього правила. А також обов’язково надівати маску в громадському транспорті. І під час карантинних обмежень користуйтеся транспортом тільки за нагальної потреби", – наголосив він.

Мер укотре нагадав жителям столиці, що, за інформацією фахівців, майже 30% зараження коронавірусом відбувається саме в громадському транспорті.

Він зазначив, що на столичні маршрути щодня виходять понад 500 автобусів, 328 тролейбусів та 266 трамваїв, весь комунальний транспорт перед виходом проходить процедуру дезінфекції.

Метрополітен під час локдауну працюватиме в штатному режимі, таке рішення ухвалив Кабмін.

Про порядок роботи транспорту в Україні під час посилення карантинних заходів у січні 2021 року раніше розповів міністр інфраструктури Владислав Криклій.

За його словами, маршрутні таксі, тролейбуси, трамваї й залізниця перевозитимуть пасажирів у кількості місць для сидіння. Це стосуватиметься міського, приміського, міжміського, внутрішньообласного й міжобласного сполучення.

Метро продовжить перевозити пасажирів без обмеження за кількістю місць для сидіння.

Внутрішні авіаперевезення також здійснюватимуться без обмежень. Але під час подорожей за кордон варто перевіряти умови в'їзду/виїзду, які встановлені для українців, розповів міністр.

Що таке локдаун і чим він відрізняється від карантину?

Локдаун (англ. Lockdown – блокування) – це майже повна заборона вільно залишати свої будинки та жорстке обмеження пересування в межах міста і країни.

Водночас карантин – це обмеження для населення, які покликані зупинити темпи поширення вірусу, але не впливаючи істотно на звичний ритм життя населення.

Коли введуть локдаун в Україні та що це означатиме?

Локдаун, або "карантин зимових канікул", введуть з 8 до 24 січня 2021 року. Водночас Кабмін залишив за собою право ввести обмеження невідкладно, якщо буде різке зростання кількості хворих.

Посилений карантин передбачатиме заборону роботи:

кафе, барів, ресторанів (крім на винос, доставки та закладів харчування в аеропортах);

магазинів непродовольчих товарів;

кінотеатрів, фітнес-клубів, спортивних залів, басейнів;

торгово-розважальних центрів;

проведення будь-яких розважальних, спортивних або культурних масових заходів.

На канікули відправлять усі навчальні заклади, крім дитячих садків.

Водночас працюватимуть:

продуктові магазини, аптеки, банки, поштові оператори, готелі;

відповідно, буде дозволена торгівля харчовими продуктами, ліками, ветпрепаратами, товарами особистої гігієни та побутовою хімією;

салони краси та перукарні – тільки за попереднім записом, без очікування в приміщенні.

Громадський транспорт продовжить працювати з обмеженнями "помаранчевої" зони.

У новорічну ніч дозволили закладам громадського харчування продовжити роботу до 01:00 замість 23:00.

Карантин і режим НС в Україні уряд продовжив до 28 лютого 2021 року.

Карантинні обмеження у січні 2021 року

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що з 19 грудня 2020 року по всій території України діятимуть нові карантинні обмеження, пов'язані з пандемією коронавірусу COVID-19.

Їх ухвалив Кабінет міністрів України, стосуються вони роботи навчальних закладів, підприємств громадського харчування, проведення масових розважальних та релігійних заходів.