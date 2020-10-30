Кличко розповів, чи переведуть усі школи Києва на дистанційне навчання

Усі школи у Києві не будуть переводити на дистанційне навчання через поширення коронавірусу COVID-19.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-брифінгу в прямому включенні з дому, де перебуває на самоізоляції через захворювання на коронавірус, у п'ятницю, 29 жовтня. Кличко наголосив, що основне завдання міської влади –зробити все для безпеки навчального процесу

"До речі, фахівці ВООЗ зазначають, що закриття шкіл не впливає кардинально на боротьбу з розповсюдженням вірусу. І, наприклад, у Франції, де відсьогодні знову запровадили суворий карантин, школи та садки не закривають. На відміну від того, як це було навесні, під час першої хвилі пандемії", – зазначив Кличко.

Загалом, до навчання після канікул повернулися учні 428 шкіл Києва. На карантин закриті 8 шкіл. На дистанційному навчанні 436 класів у 133 школах столиці – через захворювання педагогів і учнів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 жовтня, коронавірусом у Києві заразилася 741 людина. У Київській області зафіксували 339 нових заражених.