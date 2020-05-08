Мер Києва Віталій Кличко разом з послинею Німеччини в Україні Анкою Фельдгузен поклали квіти до пам'ятника Невідомому солдату в музеї-заповіднику Визволителям Києва, що в селі Нові Петрівці.

Про це повідомили у пресслужбі Кличка. Він наголосив, що українці сьогодні, як ніколи розуміють ціну слова "мир" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця).

"Сьогодні, в День пам’яті та примирення, ми згадуємо і шануємо тих, хто боровся з нацизмом і героїчно захищав свою землю 75 років тому. З кожним роком все менше з нами ветеранів і свідків Другої світової. І сьогодні кожен із нас, як ніколи, розуміє ціну слова мир. Бо знову українцям зі зброєю в руках доводиться відстоювати цілісність та незалежність своєї держави", – підкреслив мер Києва.

kiev.klichko.org

Він відзначив, що українці мають пам'ятати та шанувати тих, хто в різні часи боронив нашу землю.

"І ми повинні робити все, щоб не повторювалися трагічні помилки минулого, які накрили тоді страшною війною всю Європу", – зазначив Кличко.

kiev.klichko.org

kiev.klichko.org

kiev.klichko.org

kiev.klichko.org

Як повідомляв OBOZREVATEL, через карантин в Україні День пам'яті та примирення 8 травня у Києві пройшов за особливих обставин – без будь-яких урочистих заходів.