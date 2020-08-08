Кличко: прокат електросамокатів від Bolt у Києві – незаконний

Київський міський голова Віталій Кличко назвав незаконним прокат електросамокатів, організований у столиці компанією Bolt. За словами мера, ця ініціатива не узгоджена з міською владою, а рух електросамокатів досі не унормований у законодавстві.

Про це йдеться у заяві Кличка, оприлюдненій на його Телеграм-каналі.

"Компанія Bolt без погодження з містом розмістила пункти прокату електросамокатів у столиці. Рух цього виду "транспорту" не врегульований чинним законодавством України. Тому місто не може дозволити компанії надавати такий вид послуг", - заявив Кличко.

Також мер повідомив: наразі місто готується до проведення конкурсу на надання послуги з прокату електросамокатів.

"Зазначу, що до КМДА надійшли пропозиції на проведення інвестиційного конкурсу на розміщення пунктів прокату електросамокатів – за принципом велопрокату. І конкурс буде проведений, але - після внесення відповідних змін до законодавства України про дорожній рух", - підкреслив Кличко.

Міський голова закликав компанію прибрати несанкціоновані пункти прокату, доки це не зробили комунальники.

"Я закликаю компанію Bolt прибрати несанкціоновано встановлені пункти прокату. І дотримуватися чинного законодавства. Інакше міські служби будуть змушені прибрати самовільно розміщені пункти з електросамокатами. Прикладом цивілізованої співпраці з містом і надання послуг у законний спосіб є робота пунктів велопрокату, що вже два роки успішно працюють в столиці і розширюють мережу", - підкреслив Кличко.

Нагадаємо, раніше Кличко пригрозив посиленням карантинних обмежень у Києві: впродовж останніх днів столиця б’є рекорд за рекордом по кількості нових випадків зараження коронавірусною хворобою.