Кличко про вибух будинку в Києві: 45 людей вже розселили, рятувальники працюватимуть всю ніч

Влада Києва надає усю необхідну допомогу постраждалим внаслідок вибуху будинку на вулиці Соломії Крушельницької, 1/5 на Позняках та вже переселила 45 мешканців.

Про це ввечері заявив мер Києва Віталій Кличко, перебуваючи на місці надзвичайної події.

"Ми надаємо допомогу всім, хто до нас звернулися. 45 людей тимчасово будуть жити в одному із столичних інтернатів. Також "Укрзалізниця" надала номери в готелях для постраждалих. Частина людей вирішили пожити у родичів та знайомих", – сказав Кличко.

Він розповів, що на місці вибуху вже розгорнули польове наметова містечко для людей, що мешкають у постраждалому будинку. Люди забезпечені необхідними медикаментами та їжею.

Також Кличко підтвердив інформацію про те, що було знайдене тіло третього загиблого. За його словами, доля ще трьох людей залишається невідомою. Рятувальники ж на місці НП працюватимуть цілодобово.

"В них є все необхідне обладнання для роботи в таких умовах. Аби не трапилося повторних обвалів, вже завершили монтаж укріплюючих балок на 1 та 2 поверхах будинку. Також фахівці обстежують сусідні будинки. Нам треба точно знати, в якому вони стані, аби не наражати на небезпеку людей. Щодо будинку, де стався вибух, – фахівці кажуть, що, скоріш за все, його доведеться демонтувати. І головне – нам потрібно встановити причину вибуху", – зазначив мер.

Кличко також поспілкувався з мешканцями будинку, де стався вибух, та запевнив їх, що поліція буде цілодобово охороняти периметр біля будинку, аби не було випадків мародерства. Також він закликав людей не намагатися без дозволу рятувальників заходити в свої помешкання.

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