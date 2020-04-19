Кличко привітав українців з Великоднем

Мер Києва Віталій Кличко привітав киян та всіх українців зі святом Воскресіння Христового. Відеоролик з привітанням Кличко розмістив на своїй сторінці у Facebook.

У відео очільник столиці згадав, яким був Великдень у попередні роки і закликав усіх цьогоріч відсвяткувати його вдома, разом із найріднішими людьми.

"Друзі! Цього року Великдень буде не таким, як завжди. На жаль… Я згадую, як це було минулого року, два, три роки тому… Так, ми були радісними. Готувалися святкувати. Ходили до церкви, приймали гостей, гуляли містом. Цього року це буде свято у вузькому родинному колі. Тільки з найближчими людьми. Бо так – безпечно і так сьогодні правильно", – відзначив Кличко.

"Проведіть світле свято Воскресіння Господнього з сім’єю вдома. Віра – вона завжди з нами. Де б ми не були. А благочестя – у вчинках, добрих справах і світлих думках. Я бажаю вам миру і душевного спокою! Ми все подолаємо! Бережіть себе і своїх рідних! Христос Воскрес! Добро завжди перемагає!", – додав він.

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