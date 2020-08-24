Кличко привітав українців із Днем Незалежності: опубліковане яскраве відео

Гліб Іванов Кияни 10:00, 24.08.2020 Оновлено: 10:32, 24.08.2020

Мер Києва Віталій Кличко привітав українців із Днем Незалежності України. На сторінці політика у Фейсбук опубліковане яскраве відео з привітанням.

"Незалежність і воля завойовуються у боротьбі. Ціною єднання і зусиль багатьох людей. Ціною втрат і перемог. Українці довели, що здатні боротися і перемагати! І ми все подолаємо! Бо любимо свою країну, змінюємо її, робимо успішною європейською державою. З Днем Незалежності! Слава Україні!" – зазначив Кличко.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що мер столиці Кличко над Києвом підняв найбільший в Україні прапор: висота флагштока – близько 90 метрів, а розміри полотнища – 16 на 24 метри. Так у столиці відзначили День прапора.

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