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Кличко привітав українців із Днем Незалежності: опубліковане яскраве відео

Гліб Іванов
Гліб Іванов
Кияни
1,5 т.
Віталій Кличко

Мер Києва Віталій Кличко привітав українців із Днем Незалежності. kyivcity.gov.ua

Мер Києва Віталій Кличко привітав українців із Днем Незалежності України. На сторінці політика у Фейсбук опубліковане яскраве відео з привітанням.

"Незалежність і воля завойовуються у боротьбі. Ціною єднання і зусиль багатьох людей. Ціною втрат і перемог. Українці довели, що здатні боротися і перемагати! І ми все подолаємо! Бо любимо свою країну, змінюємо її, робимо успішною європейською державою. З Днем Незалежності! Слава Україні!" – зазначив Кличко.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що мер столиці Кличко над Києвом підняв найбільший в Україні прапор: висота флагштока – близько 90 метрів, а розміри полотнища – 16 на 24 метри. Так у столиці відзначили День прапора.

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УкраїнаКиївДень прапора УкраїниДень НезалежностісвятоВіталій Кличко
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