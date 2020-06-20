Мер Києва Віталій Кличко привітав медиків із професійним святом та вручив їм символічні подарунки - боксерські рукавиці. Про це Кличко написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook. Та опублікував відео зустрічі з медичними працівниками.

Кличко привітав медиків зі святом і подарував їм боксерські рукавиці klichko.org

"Друзі! Цими вихідними медики, яких сьогодні можна назвати бійцями на передовій, відзначають своє професійне свято! Останніми місяцями ми не можемо збиратися великими колективами через карантин, тож мав нагоду привітати одних з найкращих. І вручив їм, як справжнім чемпіонам у своїй професії, символічні подарунки - боксерські рукавиці", - зазначив Кличко в дописі до відео.

Кличко привітав медиків зі святом і подарував їм боксерські рукавиці klichko.org

Він подякував усім медикам - лікарям, медсестрам, молодшому медичному персоналу - та зауважив, що вони є справжніми янголами-охоронцями, адже рятують здоров'я та життя людей.

Кличко привітав медиків зі святом і подарував їм боксерські рукавиці klichko.org

Кличко привітав медиків зі святом і подарував їм боксерські рукавиці klichko.org

Кличко привітав медиків зі святом і подарував їм боксерські рукавиці klichko.org

"Пандемія і ситуація, в якій ми живемо останні місяці, показали, наскільки важлива командна робота. Бо тільки разом і злагоджено ми зможемо подолати ті виклики, що постали перед Україною та світом. Я дякую за вашу щоденну працю, за ваше велике серце і відданість професії та людям! Кияни вдячні вам і цінують вашу працю. А міська влада – в одній команді з вами. І робить все можливе, аби вас підтримувати! " - наголосив Віталій Кличко.

Кличко привітав медиків зі святом і подарував їм боксерські рукавиці klichko.org

Зустріч з медиками відбулась на території Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Києва, що на вулиці Богдана Хмельницького.