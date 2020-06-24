Кличко представив проєкти рішень Київради щодо Протасового Яру

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що підготував проєкти рішень Київради щодо Протасового яру.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook. Зокрема, за словами мера, мета документів – в значному обсязі вирішити правові проблеми Протасового яру, які накопичувались два десятиліття і наявність яких унеможливлює створення парку на всіх 30-ти гектарах Протасового яру, яким він був з 1966 року.

Перший з документів – проєкт рішення Київради "Про заяву Київської міської ради щодо ситуації із намірами забудови території Протасового яру" – декларативний, але вкрай важливий для громади Протасового яру. В разі його ухвалення Київрадою, запуститься процес створення регіонального ландшафтного парку у Протасовому яру.

Крім того, Київрада вперше офіційно визнає, що ніколи не погоджувала оренду землі для ТОВ "Бора" після 2017 року, а договір оренди від 2012 року є самовільно укладеним тодішнім міським головою Леонідом Черновецьким, без відповідних на це повноважень.

Другий: проєкт рішення Київради "Про повернення статусу території зелених насаджень загального користування земельним ділянкам у парку відпочинку Протасів Яр у Солом'янському районі м. Києва".

Цей проєкт, в разі його ухвалення Київрадою, узгоджує статус даної земельної ділянки з проєктом Генерального плану Києва-2025.

Представники Генплану вже пообіцяли, що в разі відповідного рішення, можливо повернути Протасовому яру статус зеленої зони (наразі весь парк у проєкті Генплану 2025 позначений як житлова забудова). Також цей проєкт вирішує ряд правових питань щодо статусу землі, необхідних для створення на ній об'єкту природно-заповідного фонду.

Facebook Віталія Кличка

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кличко заявив, що питання надання пільгового проїзду в громадському транспорті та врегулювання компенсації комунальним перевізникам має вирішити Кабінет міністрів.