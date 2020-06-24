Кличко представив проєкти рішень Київради щодо Протасового Яру
Кличко представив проєкти рішень Київради щодо Протасового Яру
Мер Києва Віталій Кличко заявив, що підготував проєкти рішень Київради щодо Протасового яру.
Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook. Зокрема, за словами мера, мета документів – в значному обсязі вирішити правові проблеми Протасового яру, які накопичувались два десятиліття і наявність яких унеможливлює створення парку на всіх 30-ти гектарах Протасового яру, яким він був з 1966 року.
Перший з документів – проєкт рішення Київради "Про заяву Київської міської ради щодо ситуації із намірами забудови території Протасового яру" – декларативний, але вкрай важливий для громади Протасового яру. В разі його ухвалення Київрадою, запуститься процес створення регіонального ландшафтного парку у Протасовому яру.
Крім того, Київрада вперше офіційно визнає, що ніколи не погоджувала оренду землі для ТОВ "Бора" після 2017 року, а договір оренди від 2012 року є самовільно укладеним тодішнім міським головою Леонідом Черновецьким, без відповідних на це повноважень.
Другий: проєкт рішення Київради "Про повернення статусу території зелених насаджень загального користування земельним ділянкам у парку відпочинку Протасів Яр у Солом'янському районі м. Києва".
Цей проєкт, в разі його ухвалення Київрадою, узгоджує статус даної земельної ділянки з проєктом Генерального плану Києва-2025.
Представники Генплану вже пообіцяли, що в разі відповідного рішення, можливо повернути Протасовому яру статус зеленої зони (наразі весь парк у проєкті Генплану 2025 позначений як житлова забудова). Також цей проєкт вирішує ряд правових питань щодо статусу землі, необхідних для створення на ній об'єкту природно-заповідного фонду.
Facebook Віталія Кличка
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кличко заявив, що питання надання пільгового проїзду в громадському транспорті та врегулювання компенсації комунальним перевізникам має вирішити Кабінет міністрів.