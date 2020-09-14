Кличко пояснив формат роботи шкіл в Києві на час "помаранчевої зони"

Посилення карантину в Києві через потрапляння міста в "помаранчеву" зону, поки що не вплине на формат навчання в школах.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн пресконференції. Навчальні заклади будуть і далі працювати в певному форматі і за розробленими регламентами.

Мер зазначив, що керівники шкіл з самого початку навчання мають чіткі інструкції, як діяти в разі спалаху хвороби. Також існують різні варіанти організації навчального процесу в залежності від конкретної ситуації, від кількості учнів в класах і в цілому в школі.

"У разі будь-яких змін – всі батьки отримають оперативну інформацію від класних керівників своїх дітей", – сказав Кличко.

Він також повідомив, що в Києві на дистанційне навчання перейшли дві школи Оболонського району. Там захворювання виявили у вчителів.

"Також в 56 школах міста на дистанційне навчання перевели 133 класи через захворювання учнів на коронавірус. В цілому серед школярів виявили 179 хворих. Ще 97 педагогів інфіковані COVID-19", – повідомив Кличко.

Як повідомляв OBOZREVATEL,