Кличко пояснив формат роботи шкіл в Києві на час "помаранчевої зони"

Посилення карантину в Києві через потрапляння міста в "помаранчеву" зону, поки що не вплине на формат навчання в школах.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн пресконференції. Навчальні заклади будуть і далі працювати в певному форматі і за розробленими регламентами.

Мер зазначив, що керівники шкіл з самого початку навчання мають чіткі інструкції, як діяти в разі спалаху хвороби. Також існують різні варіанти організації навчального процесу в залежності від конкретної ситуації, від кількості учнів в класах і в цілому в школі.

"У разі будь-яких змін – всі батьки отримають оперативну інформацію від класних керівників своїх дітей", – сказав Кличко.

Він також повідомив, що в Києві на дистанційне навчання перейшли дві школи Оболонського району. Там захворювання виявили у вчителів.

"Також в 56 школах міста на дистанційне навчання перевели 133 класи через захворювання учнів на коронавірус. В цілому серед школярів виявили 179 хворих. Ще 97 педагогів інфіковані COVID-19", – повідомив Кличко.

Як повідомляв OBOZREVATEL,

Київ потрапив до "помаранчевої" зону адаптивного карантину через реєстрацію за останні сім днів більше сотні випадків коронавірусу на 100 тисяч населення на добу. Тому з понеділка, 14 вересня, в місті почали діяти нові заборони.

Щодня в Києві реєструється 10-15 нових випадків зараження коронавірусом в дитячих садах і школах. Але поки питання про закриття на карантин дошкільних і шкільних установ столиці не розглядається. Про це розповів начальник Головного Управління Держпродспоживслужби в м.Києві Олег Рубан.

Станом на ранок п'ятниці, 11 вересня, в Україні офіційно підтверджено 148 756 випадків коронавірусної інфекції. З них 3144 – виявлені за минулу добу, що стало новим "рекордом" за добовим приростом. Від COVID-19 в країні померли вже 3076 осіб, а 67 005 пацієнтів повністю побороли хворобу.

В Україні з півночі 14 вересня почало діяти нове епідеміологічне зонування. Таке рішення було прийнято на засіданні державної комісії з питань ТЕБ та НС. Епідеміологічні рівні встановлені на 14 днів.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!