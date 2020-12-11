Кличко повідомив, як будуть вчитися школярі після канікул

Гліб Іванов
Гліб Іванов
Кияни
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Кличко повідомив, як будуть вчитися школярі після канікул

Після зимових канікул, які триватимуть до 11 січня, школярі Києва почнуть навчання в дистанційному режимі.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час брифінгу, зазначивши, що Департамент освіти КМДА вже розробив план навчання.

"Також ми продовжимо транслювати онлайн-уроки на телеканалі "Київ". Наскільки я знаю, такі ж уроки будуть підготовлені і на загальнодержавному рівні", – повідомив він.

Установи ж професійно-технічної освіти підуть на канікули трохи пізніше – з 31 грудня по 15 січня. Другий семестр вони почнуть також в дистанційному форматі – з 18 по 24 січня.

"У разі продовження локдауну, якщо уряд ухвалить таке рішення, ми будемо змушені продовжити і дистанційне навчання в школах і закладах професійно-технічної освіти, – зазначив мер. – Що стосується дитячих садків – вони будуть працювати в звичайному режимі".

Як повідомляв OBOZREVATEL, необхідність введення посилених карантинних заходів з 8 січня обумовлена прогнозами зростання кількості хворих на COVID-19 і очікуванням піку грипоподібних захворювань.

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