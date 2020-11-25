Кличко повідомив, скільки ліжок у Києві обладнані подачею кисню

Київ підготував майже 4,5 тисячі ліжок у комунальних медустановах для надання допомоги хворим на коронавірус, серед них 1639 ліжок із киснем.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-брифінгу, зазначивши, що 1158 ліжок – із централізованою подачею, а 481 – із кисневими концентраторами.

За його словами, для збільшення ліжок із подачею кисню з міського бюджету виділили майже 31 млн грн, ще понад 5,5 млн грн передбачили на закупівлю кисневих концентраторів.

"Крім того, держбюджет повинен надати столиці 64,3 мільйона на ремонт систем поставок кисню і закупівлю концентраторів. Майже половину цих коштів Київ уже отримав, – уточнив мер. – За рахунок грошей міста і держбюджету столиця зможе до кінця року збільшити кількість ліжок із постачанням кисню до більш ніж 3500. Це – 80% ліжкового фонду, визначеного для прийому хворих на коронавірус", – підкреслив Кличко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Міністерстві охорони здоров'я назвали підстави для тестування українців на коронавірус.

Надсилайте нам свої історії про ситуацію з лікуванням COVID-19 у вашому населеному пункті з фото та відео на info@obozrevatel.com