Кличко повідомив про відкриття Борщагівського шляхопроводу

У Києві повністю відкрили проїзд Борщагівським шляхопроводом.

Про це у своєму Facebook повідомив мер столиці Віталій Кличко, розповівши деталі ремонту моста. За його словами, під час робіт довелося зводити "фактично новий міст".

"Конструкція старого була в такому стані, що у будь-який момент могла статися катастрофа. З моменту зведення шляхопроводу у 1967 році, він не бачив ремонту!" – наголосив очільник столиці.

Кличко повідомив про відкриття проїзду Борщагівським мостом. Facebook Віталія Кличка

Борщагівський міст у Києві відкритий для проїзду. Facebook Віталія Кличка

"Під час оновлення об'єкту замінили 23 опори, встановили 76 нових балок. Капітально відремонтували проїжджу частину, колії швидкісного трамваю та облаштували нові тротуари і систему освітлення. Ремонт здійснили не тільки на шляхопроводі – оновили й під’їзди до нього", – додав Кличко.

Кличко повідомив деталі ремонту Борщагівського моста. Facebook Віталія Кличка

Водночас глава столиці повідомив іще одну новину – про відкриття проходу оновленим пішохідним мостом над проспектом Леся Курбаса поблизу кінотеатру "Лейпциг". Крім того, за його словами, завершується також капітальний ремонт пішохідного мосту на перетині проспекту Любомира Гузара і вулиці Миколи Василенка.

Кличко показав відремонтований Борщагівський шляхопровід. Facebook Віталія Кличка

У Києві відкрили проїзд Борщагівським мостом. Facebook Віталія Кличка

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кличко повідомив, що Київ вирішив питання зі скандальним будівництвом на вулиці Гончара. За його словами, висота будівлі не перевищуватиме допустимої норми.