Кличко повідомив про відкриття Борщагівського шляхопроводу
У Києві повністю відкрили проїзд Борщагівським шляхопроводом.
Про це у своєму Facebook повідомив мер столиці Віталій Кличко, розповівши деталі ремонту моста. За його словами, під час робіт довелося зводити "фактично новий міст".
"Конструкція старого була в такому стані, що у будь-який момент могла статися катастрофа. З моменту зведення шляхопроводу у 1967 році, він не бачив ремонту!" – наголосив очільник столиці.
"Під час оновлення об'єкту замінили 23 опори, встановили 76 нових балок. Капітально відремонтували проїжджу частину, колії швидкісного трамваю та облаштували нові тротуари і систему освітлення. Ремонт здійснили не тільки на шляхопроводі – оновили й під’їзди до нього", – додав Кличко.
Водночас глава столиці повідомив іще одну новину – про відкриття проходу оновленим пішохідним мостом над проспектом Леся Курбаса поблизу кінотеатру "Лейпциг". Крім того, за його словами, завершується також капітальний ремонт пішохідного мосту на перетині проспекту Любомира Гузара і вулиці Миколи Василенка.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кличко повідомив, що Київ вирішив питання зі скандальним будівництвом на вулиці Гончара. За його словами, висота будівлі не перевищуватиме допустимої норми.