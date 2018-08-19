Кличко пообіцяв Києву нові школи і дитсадки

До кінця року в Києві планується відкрити після будівництва або реконструкції три школи і вісім дитячих садків.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив у ефірі телеканалу "Київ". "У вересні діти підуть у школу. І наше завдання зробити все, щоб належним чином підготувати навчальні заклади. Усі школи і дитячі сади будуть відремонтовані, щоб діти мали необхідні умови для навчання", - підкреслив він.

Кличко нагадав, що значна частина міського бюджету виділяється на сферу освіти.

За словами міського голови, ще кілька років тому черга в дитячі садки становила понад 15 тис. дітей. Тепер черга скорочена до 3 тисяч. "У найближчі роки цієї черги взагалі не повинно бути", - додав Кличко.

Він нагадав, що за останні чотири роки в Києві були відкриті побудовані або повністю реконструйовані 19 дитячих садків та 6 шкіл.

Зокрема, лише протягом 2018 планується відкрити 8 дитячих садків та 3 школи.

"Ми у 2018 році запланували будівництво та реконструкцію 11 установ освіти. З них 3 школи - будівництво однієї школи, повна реконструкція однієї школи і прибудова до однієї зі столичних шкіл, і 8 садків. Це будівництво або повна реконструкція", - сказав Кличко.

"Школами, які ми відкриваємо, ми можемо пишатися. Зокрема, якістю будівництва, обладнанням класів, спортивних залів. Переконаний, що Київ показує приклад для інших міст - і не тільки нашої держави. І школи, і дитячі садки відповідають сучасним вимогам", - підсумував мер.

Нагадаємо, із восьми запланованих садків у 2018 році (сім повністю реконструйованих і один новий) три садки в столиці вже відкрили, в тому числі новий. Один відкриють до Дня знань. Ще чотири реконструйованих дитсадки - в Голосіївському, Оболонському, Дарницькому та Печерському районах - планується відкрити до кінця року.

Це дозволить тільки в 2018 році створити 2225 додаткових місць у дитячих садах Києва.