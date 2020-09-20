Кличко показав, як виглядає новий фонтан із фігурою Архистратига Михаїла у Києві. Відео

Мер Києва Віталій Кличко опублікував відеозвернення до киян, показавши, як виглядає ввечері новий фонтан зі скульптурою Архистратига Михаїла у парку "Володимирська гірка", який відкрили напередодні.

Ролик мер опублікував на своїй сторінці у Facebook. Він розповів, що багато киян приходять до композиції та фотографуються з нею.

"Дуже приємно, що багато людей приходить. Багато фотографуються. І дійсно наш фонтан-оберіг зараз прикрашає Володимирську гірку. Ще одна перлина з'явилася у нашому місті", – зауважив Кличко.

Мер звернувся до киян із запрошенням відвідати композицію. "Помилуйтеся, які гарні об'єкти є у нашому місті!", – підсумував очільник міста.

Нагадаємо, Кличко відкрив фонтан зі скульптурою Архистратига Михаїла у парку "Володимирська гірка" 19 вересня. За словами мера Києва, дзвін, на якому встановлена скульптура Архангела Михаїла, символізує всю красу, толерантність і розмаїття міста.